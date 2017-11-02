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Бензиновый кризис в Украине

 

Дефицит бензина марки А-92 в Украине составляет 30-35 тыс. тонн, что вызвано резким сокращением поставок нефтепродуктов из Беларуси, сообщает издание "Апостроф".

"Объем поставок в Украину бензина марки А-92 из Беларуси в октябре, по сравнению со среднемесячным значением текущего года, упал на 91% - до четырех тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Кроме того, за указанный период сократились поставки белорусского бензина марки А-95 на 73% - до 10,5 тыс. тонн.

Резкое сокращение поставок белорусского топлива привело к дефициту А-92 на рынке. "Нехватка ресурса оценивается в 30-35 тыс. тонн, что составляет около 40% потребления этой марки", - отмечается в сообщении.

Причиной сокращения импорта называется остановка работы Мозырского НПЗ на плановый ремонт.

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