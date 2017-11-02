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Американка выиграла в лотерею дважды за день

 

Жительница американского штата Северная Каролина приобрела два победных лотерейных билета в один день, сумма выигрыша по ним превышает миллион долларов, но получить на руки американке удалось более скромную сумму, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт NC Education Lottery.

Сначала мать троих детей Кимберли Моррис купила билет лотереи Diamond Dazzler и выиграла по нему 10 тысяч долларов.

"Я очень обрадовалась выигрышу, но на самом деле всегда мечтала выиграть миллион", — поделилась своими эмоциями Моррис. Женщина забрала свой приз в штаб-квартире лотереи в городе Роли, а на обратном пути приобрела еще один билет этой же программы.

В итоге ее мечта осуществилась в тот же день, и она вновь вернулась в штаб-квартиру лотереи. Ей предложили получить всю сумму в виде выплат по 50 тысяч долларов в течение 20 лет, либо же забрать 600 тысяч сразу. Моррис выбрала единовременную выплату и после вычета всех налогов забрала домой почти 420 тысяч. Женщина планирует поделить некоторую сумму выигрыша между детьми, а остальное использовать в качестве инвестиций.

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