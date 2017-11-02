В Хачмазе арестован директор-развратитель

Решением Хачмазской районной прокуратуры в отношении обвиняемого в непристойном поведении директора школы села Арзу Гюльфеза Алхасова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца, сообщает АПА.

Отметим, ученица 6-го класса средней школы села Арзу рассказала родителям о том, что директор школы совершал с ней действия сексуального характера. Услышав об этом, разгневанные жители села собрались у здания школы и потребовали наказать директора и изгнать его из села.

Следственным отделом Хачмазской полиции начато уголовное дело по статье 153.3 (развратные действия) УК АР.

В связи с расследованием 62-летний Г.Алхасов временно отстранен от должности директора школы.