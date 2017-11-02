Forbes назвал самую влиятельную женщину года

В седьмой раз подряд американский журнал Forbes признал канцлера ФРГ Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной мира. Глава Христианско-демократического союза сохранила лидирующую позицию "после победы в ожесточенной предвыборной гонке", пишет издание.

"Германия - четвертая страна в мире по объему ВВП и самая большая страна, которой руководит женщина", - отмечает Forbes, называя Меркель де-факто лидером борющегося с трудностями Европейского Союза.

На втором месте - премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, впервые включенная в рейтинг.