Меланию и Иванку Трамп в Японии будет охранять женская полиция

Первый в истории японской полиции отряд, состоящий из женщин, будет обеспечивать охрану жены и дочери президента США Дональда Трампа - Мелании и Иванки - во время его визита в Японию, передает Интерфакс со ссылкой The Hill.

Издание отмечает, что сотрудницы этого подразделения полиции Токио, в частности, будут защищать женщин от излишнего внимания со стороны поклонниц, которые могут попытаться подойти к членам семьи Трампа и вручить им цветы и подарки. По данным местных СМИ, служащие этого отряда полиции набраны в основном из отдела по борьбе с беспорядками.

Иванка Трамп уже прибыла в Японию, на завтра у нее запланировано выступление на конференции World Assembly for Women. Сам Трамп отправляется в турне по странам Азии в пятницу. Первой остановкой станет Япония, где Трамп пробудет с 5 по 7 ноября. После Японии президент США также посетит КНР, Южную Корею, Вьетнам и Филиппины.