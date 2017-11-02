Подписаться на уведомления
 

Меланию и Иванку Трамп в Японии будет охранять женская полиция

 

Первый в истории японской полиции отряд, состоящий из женщин, будет обеспечивать охрану жены и дочери президента США Дональда Трампа - Мелании и Иванки - во время его визита в Японию, передает Интерфакс со ссылкой The Hill.

Издание отмечает, что сотрудницы этого подразделения полиции Токио, в частности, будут защищать женщин от излишнего внимания со стороны поклонниц, которые могут попытаться подойти к членам семьи Трампа и вручить им цветы и подарки. По данным местных СМИ, служащие этого отряда полиции набраны в основном из отдела по борьбе с беспорядками.

Иванка Трамп уже прибыла в Японию, на завтра у нее запланировано выступление на конференции World Assembly for Women. Сам Трамп отправляется в турне по странам Азии в пятницу. Первой остановкой станет Япония, где Трамп пробудет с 5 по 7 ноября. После Японии президент США также посетит КНР, Южную Корею, Вьетнам и Филиппины.

323 просмотров


Старости
ОБСЕ приветствует полное оправдание Мехмана Алиева
ОБСЕ приветствует полное оправдание Мехмана Алиева
Наша погода
Сегодня 14° / 9°
3 Ноя 17° / 11°
4 Ноя 18° / 11°
5 Ноя 18° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9821 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

За 11 лет в мире убито более 900 журналистов Данные ЮНЕСКО
Авария в Баку вызвала громадную пробку
Меланию и Иванку Трамп в Японии будет охранять женская полиция
Forbes назвал самую влиятельную женщину года
В Хачмазе арестован директор-развратитель
Американка выиграла в лотерею дважды за день
Бензиновый кризис в Украине
Суд в Мадриде арестовал бывших членов правительства Каталонии
Ильхам Алиев подписал «Новый контракт века»
Тело Ленина предлагают продать США
Самый дорогой шотландский виски оказался подделкой
В Баку пропала девушка-волонтер
Армия Ирака отбила у ИГИЛ газовое месторождение
Стрельба в американском универмаге: есть убитые Обновлено
Спецпредставитель Путина о статусе Каспия
Ильхам Алиев: «У нас с Путиным не осталось вопросов, требующих решения»
Каспшик на переговорах с Закиром Гасановым фото
Тело Рафика Гусейнова доставлено в Баку фото
В Латвии уравняют советских и нацистских ветеранов
Лавров обсудит Карабах с генсеком ОБСЕ
Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии
Еще одна женщина обвинила Дастина Хоффмана в домогательствах
В Харькове задержали троих граждан Азербайджана фото
Учения «путинского НАТО» пройдут в Таджикистане
В пирамиде Хеопса обнаружена гигантская полость
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться