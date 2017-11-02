За последние 11 лет в мире погибли более 900 журналистов, говорится в сообщении ЮНЕСКО.

"За прошедшие 11 лет почти 930 журналистов были убиты за то, что передавали новости и доводили информацию до народа. В среднем мы констатируем одну смерть в четыре дня", — сообщает международная организация.

Отмечается, что "в девяти из десяти случаев убийства журналистов остаются безнаказанными".

Отметим, что по инициативе ЮНЕСКО 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.