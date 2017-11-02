Новый рингтон в iPhone X

iPhone X получил эксклюзивный рингтон, который используется по умолчанию, сообщает сайт 9to5Mac.

Новый рингтон называется Reflection (Отражение). Он стал третьим по счету, после «Вступления» в 2013 году и «Маримбы» в 2007 году. Правда, сейчас он доступен только на iPhone X. Это первый случай, когда Apple использует мелодию звонка как эксклюзивную особенность нового iPhone.

iPhone X представили 12 сентября. В отличие от предыдущих смартфонов Apple, в нем используется OLED-дисплей, который занимает почти всю переднюю панель. В iPhone X отказались от Touch ID, его заменяет сканер лица Face ID, который отлично справляется с поставленной задачей.