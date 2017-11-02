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Полиция изъяла крупную партию конины

 

В Губинском районе сотрудниками обеспечивающего карантинные мероприятия отдельного полицейского батальона Главного управления общественной безопасности МВД был досмотрен автомобиль марки «ГАЗель», за рулем которого находился Алиш Рустамов, сообщает пресс-служба МВД.

Во время досмотра в багажнике автомобиля было обнаружено 180 кг конины и конская голова, которые перевозились в антисанитарных условиях без каких-либо документов о происхождении и отсутствии болезнетворных бактерий. Образцы конины были отправлены в Республиканскую ветеринарную лабораторию.

В зависимости от результатов лабораторного анализа будут приняты меры в соответствии с законодательством.

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