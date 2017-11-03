Уэс Митчелл сменил Викторию Нуланд

Должность помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии официально занял Аарон Уэс Митчелл, сообщает Голос Америки.

Церемонию приведения к присяге нового куратора отношений США со странами Центральной и Восточной Европы, включая Россию, провел глава американского дипломатического ведомства Рекс Тиллерсон.

До перехода на дипломатическую службу Уэс Митчелл получил широкую известность как сооснователь, президент и исполнительный директор Центра анализа европейской политики (CEPA), который за последние 12 лет стал одним из самых влиятельных исследовательских центров в Вашингтоне.

Митчелл также возглавлял несколько международных рабочих групп по различным аспектам отношений между США и Европой, работал в наблюдательных советах ряда исследовательских центров в Восточной Европе.

Аарон Уэс Митчелл свободно говорит по-немецки, он автор многочисленных статей и двух книг, посвященных истории и политике Восточной и Центральной Европы.

В рамках своей первой зарубежной поездки Митчелл намерен посетить Украину, где собирается обсудить ход проведения структурных реформ и необходимость создания в стране Антикоррупционного суда.

Напомним, до этого назначения пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии занимала Виктория Нуланд, подавшая в отставку после инаугурации президента Трампа.