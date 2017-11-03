Кадыров не причастен к теракту в Нью-Йорке

Уроженец Узбекистана Мухамадзоир Кадыров, находившийся в розыске в связи с терактом, совершенным на Манхэттене его соотечественником Сайфулло Саиповым, не имеет отношения к трагедии, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По его словам, Кадыров был одним из немногих друзей Саипова, однако, вероятно, не участвовал в подготовке теракта.

Кадыров был объявлен в розыск через несколько часов после того, как Саипов намеренно направил грузовик на велосипедную дорожку на юго-западе Манхэттена и начал давить пешеходов и велосипедистов. Саипов был ранен выстрелом полицейского и арестован, а агенты ФБР начали розыск Кадырова и вскоре его местонахождение было установлено.

Как отметило агентство, Кадыров не был арестован по подозрению в причастности к теракту. В заявлении, переданном агентству, он указал, что "ни один человек, имеющий сердце, не мог совершить" такого преступления, и назвал теракт "горьким и невообразимым".