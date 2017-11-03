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В Ереване грозят разбомбить «Баку-Тбилиси-Карс» оперативно

Автор: Отдел политики 

30 октября состоялось открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. В реализацию этого проекта до последнего момента не верила армянская сторона. Но результат налицо. Уже отправлены составы с грузами. И вновь Армения оказалась «в пролете». Вроде бы, можно уже привыкнуть, что так происходит всегда и причиной тому агрессивная политика Армении.

Церемония открытия Баку-Тбилиси-Карс

Но и сейчас в Ереване прямо заявили, что дорога Баку-Тбилиси-Карс может стать мишенью для Армении, как и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

При этом агрессивную реакцию Армении на очередной успешный проект, в котором эта страна не участвует, подпитывают заявления горе-политиков из соседних стран.

К примеру, депутат Госдумы РФ, директор института стран СНГ Константин Затулин в интервью изданию «Первый информационный» отметил, что Баку-Тбилиси-Карс является конкурентом и для Армении, и для России, потому что по этой железной дороге планируется перевозить грузы, грузопотоки и пассажиропотоки в обход как Армении, так и России. Более того, он назвал открытие этой железной дороги «вызовом» для Армении и России.

В свою очередь «джавахкский общественный деятель» Ваагн Чахалян (а проще говоря, представитель армянских сепаратистов в Грузии – Ред.) заявил, что никто не может запретить транспортировку армянских грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. При этом он рассказал, как армяне Джавахети препятствовали строительству этой дороги, отказываясь продавать свои земли, находившиеся по пути маршрута.

Но все точки на «i» расставила ереванская газета «Лрагир». Рассказывая о том, что в ближайшие дни в Армению поступит новая партия вооружений в рамках заключенного с Россией кредитного контракта, о чем заявил президент Серж Саргсян, издание отмечает, что это - жесткий намек на то, что дорога Баку-Карс может стать мишенью для Армении: «Армения, будучи автором нового статус-кво в регионе, должна время от времени напоминать о своей комендантской функции».

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