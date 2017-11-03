Мукеш Амбани возглавил список самых богатых магнатов Индии в 2017 году по версии Forbes. Его состояние оценено в 38 миллиардов долларов.
«Глава Reliance Industries Ltd Мукеш Амбани возглавил ежегодный список Forbes из 100 самых богатых магнатов Индии… Его состояние равняется всему ВВП Азербайджана (согласно оценкам Всемирного банка, обнародованным в 2016 году)», - говорится в сообщении.
Мукеш Амбани
Forbes India намерен обнародовать список самых богатых людей Индии 2017 года в специальном выпуске, который выйдет сегодня, 3 ноября 2017 года.