Разговоры о том, что череп знаменитого аварца Хаджи-Мурата, сподвижника имама Шамиля, могут направить в Азербайджан для захоронения, начались еще два года назад, в ноябре 2015-го. Координировать деятельность, связанную с исследованием и перезахоронением останков Хаджи-Мурата, должна была специальная межведомственная комиссия, приказ о создании которой подписал министр культуры Владимир Мединский.

С тех пор много воды утекло, и вот сегодня эту тему поднял глава Чечни Рамзан Кадыров. Как уже сообщал haqqin.az, Рамзан Кадыров выступил за захоронение Владимира Ленина. Он призвал перестать «глазеть на труп» и предать его земле. При этом он также выступил за захоронение наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого хранится в музее в Петербурге.

Два года назад в состав спецкомиссии по исследованию и перезахоронению останков Хаджи-Мурата вошли более 20 человек, в том числе сотрудники Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера), Института общей генетики имени Н.Н. Вавилова РАН, а также Института археологии РАН.

Но мумифицированный череп аварца, ставшего персонажем повести Льва Толстого, долгое время хранился в петербургской Кунсткамере, а потом в Государственном музее истории религии. В начале нулевых экспонат был перенаправлен в спецхран Академии наук. При этом скелет Хаджи-Мурата захоронен в Азербайджане.

Хаджи-Мурат — аварский военачальник, в течение десяти лет служил правой рукой и наибом имама Шамиля во время Кавказской войны. В Петербург череп наиба был доставлен в 1852 году, после того как Хаджи-Мурат погиб в стычке с отрядом горской милиции на территории Азербайджана. Там, в Гахском районе, и находится могила Хаджи-Мурата.

Исполняющий обязанности заведующего отдела антропологии Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Юрий Чистов в разговоре с РБК отметил, что череп Хаджи-Мурата находится на хранении в сейфе в их музее.