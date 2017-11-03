Инвестиционные интересы главы Армянской апостольской церкви Гарегина Второго простираются далеко за пределы строительства храмов. Он серьезно вкладывается, например, в доходную и перспективную солнечную энергетику. Об этом пишет армянский сайт hayeli.am.

Как выясняется, Гарегин намерен построить в Эчмиадзине фотовольтную электростанцию мощностью в 1 МВт и парк в ее окрестностях. С этой целью правительство подарило церкви территорию в 5,4 га.

Согласно решению кабинета министров, участок в 1,4 га по адресу Армавирская область, община Вагаршапат, улица Иси-Ле-Мулино 1, имеющий промышленное, недропользовательное и другое производственное значение, безвозмездно передается во владение Святой Армянской Апостольской Церкви. Близлежащая территория в 4 га, имеющая историческое и культурное значение, перешла духовенству решением правительства от 4 ноября 2004 года.

Учитывая, что на этом месте будет построена солнечная электростанция, католикос много лет спустя обратился к премьер-министру с просьбой изменить целевое назначение участка в 4 га, поскольку историко-культурный статус местности запрещает возведение подобных объектов. Правительство удовлетворило просьбу без соответствующей экспертной оценки министерства культуры. Также в проекте не указана стоимость участка.

Как отмечает Epress, примечательно также, что глава церкви лично обратился к премьеру при том, что у церкви для таких случаев есть административно-хозяйственный отдел.

Полученные же ранее 1,4 га — это участок, прилегающий к храму Св.Гаяне, ранее находившийся в ведении Научного центра агрономии и защиты растений при министерстве сельского хозяйства. Его отобрали в 2017-м.