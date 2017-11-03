На днях в Астане завершился седьмой раунд переговоров по сирийскому урегулированию, начавшихся с января 2017 года при посредничестве России, Ирана и Турции. Одной из главных тем консультаций стало предложение Москвы продолжить межсирийский диалог на территории РФ, а именно – 18 ноября в Сочи. Как известно, переговоры по Сирии ведутся и в Женеве под эгидой ООН с начала 2016 года.

Существуют разные оценки работы астанинского и женевского форматов встреч по поиску путей прекращения войны и способов политического урегулирования в Сирии: от достижения значимых результатов в деле поиска консенсуса среди сирийской оппозиции до нейтральных и далее негативных в контексте того, что один формат встреч наносит ущерб решениям другого.

Как можно оценить деятельность двух форматов переговоров - женевского и астанинского? Возможно ли вообще говорить о каком-то одном как наиболее результативном и успешном? На эти и другие вопросы ответил в эксклюзивном комментарии для haqqin.az генеральный директор Российского Совета по международным делам (РСМД), кандидат исторических наук Андрей Кортунов.

«Сегодня в экспертной среде модно противопоставлять астанинский процесс женевскому: первый, при всех сложностях и проблемах, идет вперед, а второй по большей части буксует на месте. Но такое противопоставление едва ли корректно – у каждого из двух форматов свои задачи, свои участники и свои трудности. В Астане обсуждают вопросы прекращения боевых действий, достижение устойчивого перемирия, предотвращения столкновений между многочисленными сторонами, втянутыми в сирийский конфликт. В Женеве главная тема – политическое урегулирование, будущее сирийского государства, его конституционное устройство и место Сирии в регионе. Поэтому Астана дополняет Женеву, а не заменяет ее.

Можно согласиться с критиками, фиксирующими отсутствие прорывов на женевских переговорах, но ничего лучше Женевы пока никто не предложил. Что касается встречи в Сочи, то эту инициативу можно считать попыткой придать дополнительный импульс женевскому процессу. Ведь одна из основных причин пробуксовки в Женеве – неготовность многочисленных сирийских группировок договариваться друг с другом. А без какого-то общего знаменателя будущую Сирию не построишь».