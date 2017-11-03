Уже в конце ноября из Азербайджана в иранский город Астара пойдут железнодорожные грузовые составы, а в начале будущего года планируется запустить и пассажирский маршрут.

Как сообщили haqqin.az в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», пассажирские перевозки по маршруту Баку - Астара (Иран) - Баку запланированы на 2018 год. Предварительно будут определены тарифы и проведена подготовительная работа по новому пассажирскому международному маршруту. Конкретная дата начала пассажирских железнодорожных перевозок из Азербайджана в Иран пока не определена.

Отметим, что на строительство 8,5-километрового участка железной дороги на азербайджанской стороне и 2,5 километра по территории Ирана Азербайджан инвестировал 60 млн долларов. Завершены работы и по прокладке продолжения этой дороги - от иранской Астары до города Решт.

В целом объединение железной дороги Азербайджана и ИРИ является составной частью проекта «Север - Юг» - мультимодального маршрута транспортировки пассажиров и грузов общей протяженностью 7 200 километров - от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи.