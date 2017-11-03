На недавнем заседании Совета по правам человека при президенте России Владимир Путин озвучил сенсацию: по всей стране проводится целенаправленный сбор биоматериала россиян, однако с какой целью и кем — неизвестно.

«Биологический материал собирается по всей стране… Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вопрос: вот это зачем делается… Мы объект очень большого интереса», – отметил Путин.

Как сообщил пресс-секретарь главы РФ Д.Песков, информацию о том, что некие иностранные службы собирают биоматериал россиян, президент получил от специальных служб. «Ведут такую деятельность представители неправительственных организаций и других органов», - заявил Песков.

По мнению заместителя председателя комитета Совета Федерации по безопасности и обороне сенатора Франца Клинцевича, далеко не секрет, что на биологическое оружие каждый народ реагирует по-своему. Поэтому нужен биоматериал россиян, чтобы разработать максимально эффективное средство. Сбор биологического материала россиян «соответствующими службами на Западе» может быть связан с возможной разработкой сценария биологической войны против России, написал он в Facebook. Клинцевич также добавил, что предупреждение президента России Владимира Путина было «очень своевременным».

А как обстоят дела с биоматериалом азербайджанцев, не заинтересовался ли кто-либо биоособенностями и нашей нации?

Как объяснил haqqin.az замдиректора Института молекулярной биологии и биотехнологии, доктор биологических наук Алемдар Мамедов, биоматериалом может быть что угодно - ДНК, кровь, сперма и прочее.

«Скорее всего, президент России имел в виду какие-то исследования по популяционной генетике. Никакого другого смысла в сборе подобного материала не вижу. Ученые всего мира долгие годы изучают гены и другие биологические особенности человека. В Китае даже есть банк данных, где собраны миллионы образцов человеческого гена. Подобные институты и банки имеются также в США, Великобритании.

Что касается Азербайджана, то у нас нет оснований подозревать, что иностранцы собирают биоматериалы азербайджанцев. В 2002-2003гг, когда мы создавали лабораторию судебно-медицинской экспертизы, представители посольства США предлагали нам помощь в приобретении современной аппаратуры для изучения человеческого ДНК, но почему-то так и не предоставили. Лабораторию мы создали на средства нашего государства», - сказал ученый.

А.Мамедов, однако, не исключил, что частные медицинские учреждения страны могут со своими зарубежными коллегами обмениваться подобными данными.

Касаясь создания биологического оружия индивидуально для каждого народа, микробиолог отметил, что подобные разговоры идут с 80-х годов прошлого века.

«Конечно, генетические данные русского, азербайджанца, американца или китайца имеют разные коды, поэтому многие делали умозаключение, что биоматериалы у разных народов могут собирать для создания какого-то оружия, действующего избирательно против той или иной национальной группы. Но пока это все на уровне домыслов и предположений», - считает ученый.