Макрон написал стихи для маленькой англичанки

Президент Франции Эммануэль Макрон написал стихотворение в подарок на день рождения школьнице из Великобритании. Текст стихотворения опубликовало в своем твиттере французское посольство в Великобритании, сообщает Лайф.

Read the original French version of the #poem written by French President @EmmanuelMacron to Sophie on her 13th birthday . #EiffelTower pic.twitter.com/M32IBuQ0rf