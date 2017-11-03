Макрон написал стихи для маленькой англичанки

Президент Франции Эммануэль Макрон написал стихотворение в подарок на день рождения школьнице из Великобритании. Текст стихотворения опубликовало в своем твиттере французское посольство в Великобритании, сообщает Лайф.

Read the original French version of the #poem written by French President @EmmanuelMacron to Sophie on her 13th birthday . #EiffelTower pic.twitter.com/M32IBuQ0rf — French Embassy UK (@FranceintheUK) 2 ноября 2017 г.

Во время семейной поездки в Париж в апреле этого года 12-летняя Софи, увидев Эйфелеву башню, посвятила ей стихотворение. Маленькая британка описывала башню как "элегантную и высокую" и восхищалась ее красотой.

Свое произведение девочка отправила в Елисейский дворец. Прочитав эти строки, Эммануэль Макрон решил написать собственное стихотворение и сделал это к дню рождения девочки, который она отпраздновала 1 ноября.

В произведении, написанном на французском языке, Макрон рассказал о поездке Софи в Париж и ее встрече с "магическим монстром" — Эйфелевой башней.