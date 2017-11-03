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Пучдемона могут экстрадировать в Испанию

 

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не собирается скрываться от европейского ордера на арест и подчинится решению бельгийского правосудия по этому вопросу, заявил адвокат политика Поль Бекарт, передает РИА Новости.

Ранее газета La Vanguardia распространила информацию, что судья Национальной судебной палаты Испании Кармен Ламела приняла решение выдать ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и других бывших советников женералитета, которые находятся в Бельгии.

"Пучдемон намерен сотрудничать с бельгийским правосудием. Он не собирается скрываться от европейского мандата. Он пойдет в суд, и мы будем его защищать", — заявил адвокат.

Он добавил, что его клиент будет выслан в Испанию, если европейский ордер на его арест "будет подтвержден всеми юридическими инстанциями в Бельгии".

СМИ сообщали, что процесс экстрадиции Пучдемона в Испанию может занять до 60 дней. В то же время бельгийское правосудие может отказаться исполнять выданный Мадридом ордер, если посчитает, что речь идет о нарушениях фундаментальных прав человека.

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