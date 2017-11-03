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США возобновили выдачу виз в России

 

Все американские консульства в России возобновили выдачу виз, временно приостановленную в конце августа этого года, сообщает Голос Америки.

Правда, пока диппредставительства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут оформлять въездные документы в США только тем гражданам, которым не нужно проходить собеседование с сотрудниками консульской службы.

Пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсон пояснила российским СМИ, что пока работа диппредставительств «возобновлена в ограниченном объеме». Документы могут оформить заявители, которые ранее уже получали американскую визу и собираются возобновить ее, а также те, у кого с момента истечения срока предыдущей визы в США прошло не более года.

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