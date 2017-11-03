Не успели отгреметь фанфары в связи с пуском транспортного коридора Восток-Запад (железнодорожный маршрут Баку - Тбилиси - Карс), как пришли новые сообщения о другом, не менее важном проекте - Север - Юг. Каждый из двух важнейших транспортных коридоров, имеющих историческое значение для десятков стран региона и сотен крупнейших перевозчиков мира, на первый взгляд, является отдельным маршрутом, не способным повлиять на другой. Да и зачем это нужно, если ежегодно по каждому маршруту намечено перевозить миллионы пассажиров и десятки миллионов тонн грузов. Успеть бы их только перевалить.

Железная дорога - есть, а товарооборота - нет

Но это лишь на первый взгляд. Воспользовавшись тем, что оба железнодорожных маршрута пересекаются в Азербайджане, президент Ильхам Алиев предложил эффективную модель соединения этих трансконтинентальных магистралей. Об этом он, кстати, ясно заявил в ходе состоявшегося на днях в Тегеране трехстороннего саммита глав государств Азербайджана, Ирана и России. Но об этом чуть позже. Сейчас же обратим свое внимание на вопрос реальной нагрузки маршрута Север - Юг.

Целый ряд средств массовой информации дали тегеранскому саммиту самую высокую оценку - несмотря на то, что никаких серьезных договоренностей на этой встрече достигнуто не было.

Комментировать подобные мероприятия всегда составляет большую проблему, поскольку официальные масс-медиа и эксперты успевают в их преддверии создать плотный информационный шум из завышенных ожиданий. И вот почему.

Ведь доля Азербайджана во внешнеторговом обороте России в 2016 году составила 0,4178% против 0,5329% в 2015 году. По доле в российском товарообороте в 2016 году Азербайджан занял 44-е место (в 2015 году он был на 35-м).

По итогам все того же 2016 года, товарооборот России с Ираном составил 2 184 322 496 долл., увеличившись на 70,54%. Здесь все выглядит вроде как благополучно, если не знать, что подъем начался с уровня товарооборота в 0,903 миллиарда долларов США в 2015 году. И даже при этой положительной динамике доля Ирана во внешнеторговом обороте России в 2016 году составила 0,467% - 42-е место. Причем, в нынешнем году товарооборот вновь пошел на спад - период с января по август он снизился на 18%.

Ну и для сравнения, объем торговли Ирана с Китаем за прошлый, 2016 год составил около 60 миллиардов долларов. В том же году объем торговли Баку и Пекина достиг $770 миллионов. И в настоящее время Китай занимает четвертое-пятое место в товарообороте Азербайджана, третье место - в импорте, и 12-ое в экспорте.

А кроме того, как-то скромно умалчивают о том, что на одном конце этого маршрута – проамериканская Индия, в середине – Иран, против которого США вновь намерены ввести режим «калечащие санкции 2.0», а на финальной точке – Россия, которую сейчас медленно и методично выдавливают на обочину мировой экономики. И в товарообороте которой показатели двух остальных партнеров по коридору «Север - Юг» больше смахивают на статистическую погрешность, чем на торговое партнерство.

И.Алиев настаивает на глобальном проекте

Адекватную оценку ситуации дал президент Ильхам Алиев, который выдвинул весьма здравое и прагматичное предложение – провести сопряжение коридора «Север - Юг» с китайским проектом «Один пояс - один путь», один из важнейших участков которого железная дорога Баку - Тбилиси - Карс был официально запущен в эксплуатацию буквально за сутки до встречи в Тегеране.

Отметив, что Азербайджан предпринимает важные шаги в области создания транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, азербайджанский лидер подчеркнул: «На территории Азербайджана завершились все работы, связанные с проектом Север-Юг, то есть вся инфраструктура готова. Одновременно Азербайджан предлагает свои технические и финансовые возможности в связи с созданием инфраструктуры в других странах. В настоящее время мы работаем в направлении интеграции транспортных коридоров Север - Юг и Баку - Тбилиси - Карс, и считаю, что это возможно. Уверен, что в будущем будут сданы в эксплуатацию транспортные пути Север - Запад и Юг - Запад. Эти два гигантских проекта соединят многие крупные страны».

Да, Азербайджан - это единственная страна в мире, имеющая границы и с Ираном, и с Россией, и она жаждет успешного сотрудничества и с Тегераном, и с Москвой как в рамках международных организаций, так и двусторонних и трехсторонних соглашений.

Результаты трехстороннего сотрудничества в транспортном секторе, как говорится, налицо. В этом году Азербайджан довел свою железную дорогу до границы с Ираном, одновременно построив и сдав в эксплуатацию железнодорожный мост протяженностью 82 метра над рекой Астара. Этот мост уже соединяет иранский и азербайджанский берега реки, и Азербайджан будет использовать железнодорожные объекты в иранской Астаре в течение, как минимум, ближайших 15 лет, в качестве оплаты за строительство железнодорожного сегмента.

Кстати, в ходе недавней ирано-азербайджанской встречи в Баку завершились переговоры по вопросу финансирования железной дороги Решт - Астара, а также строительства 10-километрового железнодорожного участка Астара (Иран) - Астара (Азербайджан). Баку согласился предоставить 60 млн. евро на развитие железнодорожных объектов в городе Астара (Иран) и ежегодно перевозить до 2 млн. тонн грузов по железной дороге Астара-Астара.

Кроме того, Азербайджан предоставит Ирану кредит в 500 млн. долларов для строительства железнодорожного участка Решт-Астара – единственного недостающего сегмента для полноценного функционирования всего железнодорожного коридора Север-Юг. Если этот кредит не покроет расходы на строительство 164-километровой железной дороги, иранская сторона будет обязана предоставить необходимые средства для завершения проекта. Иран берет на себя также обязательства по выкупу земель, расположенных вдоль железной дороги.

Таким образом, коридор Восток – Запад, можно сказать, уже запущен, а Север - Юг почти готов к функционированию. И оба этих коридора, как отметил до тегеранского саммита президент Ильхам Алиев на встрече в Париже с членами бизнес-совета Движения предприятий Франции (MEDEF), проходят через территорию Азербайджана не только благодаря его географическому положению, но и в результате успешной политики правительства. И президент не скрыл на этой встрече своего намерения по созданию в Азербайджане транспортного узла. Страна расположена между Азией и Европой и привлекает большой интерес своей современной транспортной инфраструктурой.

В Азербайджане 6 международных аэропортов, способных принимать все виды самолетов, в том числе крупные грузовые, страна уже стала для региона узлом грузоперевозок воздушным транспортом. У Азербайджана есть железнодорожное сообщение со всеми соседними странами. Железнодорожное сообщение с Турцией через Грузию открывает коридор из Китая в Европу через Каспийское море, что вдвое сокращает время перевозки грузов.

А сегодня уже реально ощущается приближение эксплуатации транспортного коридора Юг - Север. Как только будет построен недостающий участок данного коридора, откроется новый маршрут, который позволит перевозить грузы из Индии в Северную Европу не за 40-45 дней, как сейчас, а за 14 дней.

И вот что в развернувшейся транспортной гонке представляет особый интерес. Изначально транспортный коридор Восток - Запад был призван соединить Китай с Европой, а разработанный отдельно проект Север -Юг - Северную Европу с Юго-Восточной Азией. В случае, если две ветки не будут соединены, то Север -Юг останется в статусе локального проекта, не способного сколько-нибудь серьезно повлиять на геоэкономические расклады…

Каждый проект в отдельности представлял особый интерес как с экономической, так и с политической точек зрения и рассматривался отчужденно. Но творческий подход к этому вопросу Ильхама Алиева, решившего создать в Баку один из крупнейших транспортных хабов, сегодня расширяет значимость этих проектов.

Ведь железнодорожные составы с одного коридора могут переходить на пути другого коридора, то есть поезда смогут легко интегрироваться в любом направлении. И по большому счету названия Восток - Запад и Север - Юг вскоре могут носить условный характер, так как поезда из разных концов Евразии получат возможность выбирать в Азербайджане желаемое направление, что является трудно осуществимой задачей на стальных магистралях.

О чем еще говорили президенты

На саммите российская сторона также выразила готовность поставлять газ на север Ирана по трубопроводной системе Азербайджана. Однако, нуждается ли в этом Иран? Ведь после конфликта с Туркменистаном иранцы перебрасывают на север страны газ из месторождений юга.

В подвешенном состоянии остался вопрос и об интеграции российской платёжной системы «Мир» и иранской Shetab, начало первого этапа которого вновь перенесено – на январь 2018 года. Что вполне объяснимо – российские банки из опасения западных санкций не желают работать в Крыму, в субъекте Российской Федерации, а уж в по факту в подсанкционный Иран их и силком не затащишь.

Ну и в столь же подвешенном состоянии остался важнейший в трехсторонних отношениях вопрос - о правовом статусе Каспийского моря. В итоговом заявлении саммита было сказано, что «Россия, Иран и Азербайджан планируют сотрудничать в сфере мультимодальных перевозок, морского туризма и сохранения водных биоресурсов Каспийского моря». Но в отношении подписания конвенции – лишь планируется «обеспечить скорейшее принятие этого основополагающего документа». Фраза, которую наблюдатели из года в год слышат вот уже двадцать лет.