Трампа обвинили в использовании служебного положения

17 членов комитета Конгресса США по надзору и реформе правительства обратились в суд с требованием предоставить финансовые документы о деятельности Trump International Hotel, расположенном в центре американской столицы, сообщает Голос Америки.

Истцы считают, что решение президента Трампа сохранить контроль над принадлежащей ему международной компанией недвижимости позволяет главе Белого дома получать прибыль, находясь в должности главы государства.

Отель расположен в здании, принадлежащем государственной Администрации по хозяйственным делам (GSA), а управляющая гостиницей компания действует на основе арендного договора с ведомством.

Сразу же после вступления Дональда Трампа в должность GSA отказалась предоставлять Конгрессу какую-либо финансовую отчетность, касающуюся гостиницы. Тем не менее, некоторые документы, с которыми удалось ознакомиться членам Конгресса, позволяют утверждать, что за первые четыре месяца этого года Trump International Hotel получил чистую прибыль в размере 1,97 миллиона долларов.

В судебном иске, поданном в четверг в федеральный суд Вашингтона, конгрессмены подчеркивают, что финансовая отчетность отеля позволит им «провести расследование и установить, использовал ли президент США свое служебное положение для личного обогащения».