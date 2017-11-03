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Попытка покушения на Лоту Гули. Спецоперация Стамбульской полиции срочно, фото

Автор: Отдел информации 

Несколько часов назад стамбульская полиция предотвратила попытку покушения на известного азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова (известного по прозвищу Лоту Гули). Напомним, что Н.Салифов, отбывавший 20-летний тюремный срок в Азербайджане был освобожден решением Карадагского районного суда. После освобождения Н.Салифов уехал в Стамбул.

Надир Салифов (Лоту Гули)

Сразу же после освобождения, Н.Салифов возглавил криминальное сообщество Азербайджана, более того его признали в качестве безальтернативного лидера криминального мира постсоветского пространства.

Как сообщили haqqin.az источники в Стамбуле, накануне 2 ноября, правоохранительные органы Турции получили оперативную информацию о готовящейся попытке покушения на Н.Салифова. В Турцию прибыла группа киллеров из 11 человек, которая намеревалась организовать нападение на дом Н.Салифова в Стамбуле. В результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий вся группа была задержана в торговом центре «Ömür alış-veriş» в районе Бакыр-кей Стамбула.

Возглавлял киллерскую группу родной брат убитого вора в законе Ровшана Ленкоранского – Джаниев Намик Рафик оглу.

В группу также входили: Орхан Исмаилов, Джамал Тофик оглу Гасанов, Абдуррахман Чолак, Орхан Эргин, Гаджи Омар Эртекин, Эмре Дебрели, Кянан Савчы, Неджат Бингель, Беркай Денизчи, Мехмет Сабри Ширин.

Представляем вашему вниманию фотографии задержанных:

брат Ровшана Ленкоранского - Намик Джаниев

известный киллер Гаджи Бейлаганский использует в Турции поддельный паспорт

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