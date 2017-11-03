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Нефть продолжает дорожать

 

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в пятницу на ожиданиях, что ОПЕК и ее союзники, включая Россию, продлят договоренности об ограничении нефтедобычи до конца 2018 года.

Цена на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к утру 3 ноября повысилась на 27 центов (0,45%) - до $60,89 за баррель.

Декабрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 28 центов (0,51%) - до $54,82 за баррель.

По итогам сессии в четверг котировка фьючерса на Brent поднялась на 13 центов (0,2%) - до $60,62 за баррель, на WTI - выросла на 24 цента (0,4%) - до $54,54 за баррель: максимума с июля 2015 года.

Данные о сокращении запасов в США и снижении поставок нефти государствами ОПЕК в октябре поддерживают рост нефтяного рынка.

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