Трамп сообщил о возможной встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о большой вероятности его встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным. Это очень важно. Они могут помочь нам с Северной Кореей, Сирией. Нам нужно поговорить об Украине», — уточнил Трамп.

В конце октября в Белом доме уже заявляли о готовности Трампа встретиться с Путиным во время саммита. Накануне советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер сказал, что точной договорённости на этот счёт пока нет.

Напомним: саммит лидеров стран АТЭС пройдёт во вьетнамском городе Дананге с 6 по 11 ноября.