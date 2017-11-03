Бандита застрелили во время пластической операции

Главарь банды, специализирующейся на похищении горючего, был застрелен в Мексике прямо в больнице во время проведения ему пластической операции по изменению внешности, сообщает прокуратура штата Пуэбла, передает РИА Новости.

Преступников, которые осуществляют незаконные врезки в нефтепроводы, называют в Мексике "уачиколерос".За последнюю неделю в штате Пуэбла в "разборках" между конкурирующими группами налетчиков на нефтепроводы погибли не менее 16 человек.

Нападение на больницу произошлов понедельник. В одном из убитых правоохранители позднее опознали главаря местной ОПГ Хесуса Мартина, более известного под прозвищем "Калимба". Находившемуся на операционном столе преступнику пытались изменить не только внешность, но и отпечатки пальцев, отмечает прокуратура.

Помимо бандита в перестрелке были убиты еще трое человек.