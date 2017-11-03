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Гурбан Гурбанов назначен главным тренером сборной Азербайджана срочно

Автор: Отдел спорта 

На заседании Исполкома АФФА было принято решение о назначении главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова главным тренером сборной Азербайджана. Об этом сообщает сайт АФФА.

Новый главный тренер приступит к своим обязанностям в январе 2018 года.

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