На заседании Исполкома АФФА было принято решение о назначении главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова главным тренером сборной Азербайджана. Об этом сообщает сайт АФФА.

Новый главный тренер приступит к своим обязанностям в январе 2018 года.