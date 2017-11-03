На заседании Исполкома АФФА было принято решение о назначении главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова главным тренером сборной Азербайджана. Об этом сообщает сайт АФФА.
Новый главный тренер приступит к своим обязанностям в январе 2018 года.
На заседании Исполкома АФФА было принято решение о назначении главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова главным тренером сборной Азербайджана. Об этом сообщает сайт АФФА.
Новый главный тренер приступит к своим обязанностям в январе 2018 года.
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