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Трамп просил Макрона устроить телефонный разговор с Роухани

 

Президент США Дональд Трамп попросил своего французского коллегу Эммануэля Макрона организовать прямой телефонный разговор с главой Ирана Хасаном Роухани, однако последний ответил отказом, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, попытки наладить диалог на высшем уровне предпринимались 19 сентября, когда все трое лидеров находились в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН.

С просьбой о посредничестве к Макрону обратился госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Представители Ирана в тот же день ответили французской делегации, что не верят в серьезность предложения и подозревают подвох.

Как пишет газета, еще до официального запроса со стороны Тиллерсона Трамп обсуждал эту тему с Макроном. "Вы, парни (Франция и Иран), имеете такие хорошие отношения. Вы можете их использовать и узнать, не хочет ли Тегеран поговорить?" — передал источник разговор Трампа и Макрона, который охотно согласился быть посредником.

В октябре Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить Конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать факт исполнения Тегераном условий ядерной сделки.

Еще за неделю до американского демарша Макрон в ходе телефонного разговора с Хасаном Роухани подчеркнул, что решение США по ядерной сделке с Ираном не станет его концом, а Франция вместе с остальными участниками соглашения и европейскими партнерами продолжит его придерживаться.

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