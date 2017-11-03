Стрельба в чикагском кафе: есть убитый

Неизвестный мужчина открыл в четверг стрельбу в кофейне сети Starbucks в Чикаго. В результате от полученных ранений один мужчина скончался на месте, еще двое человек, включая двенадцатилетнего мальчика, доставлены в больницу, передает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

По информации, инцидент произошел около 20:15 по местному времени. Мужчина, открывший стрельбу, был в маске. Стражам правопорядка пока не удалось его задержать. Проводится расследование. Причиной конфликта, по данным полиции, стала размолвка при совершении сделки по купле-продаже наркотиков.