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Стрельба в чикагском кафе: есть убитый

 

Неизвестный мужчина открыл в четверг стрельбу в кофейне сети Starbucks в Чикаго. В результате от полученных ранений один мужчина скончался на месте, еще двое человек, включая двенадцатилетнего мальчика, доставлены в больницу, передает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

По информации, инцидент произошел около 20:15 по местному времени. Мужчина, открывший стрельбу, был в маске. Стражам правопорядка пока не удалось его задержать. Проводится расследование. Причиной конфликта, по данным полиции, стала размолвка при совершении сделки по купле-продаже наркотиков.

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