Турция выразила протест Греции

Турция осуждает проведение Грецией и Египтом военных учений на острове Родос, говорится в пятницу в сообщении МИД Турции.

Как отмечается, согласно Парижскому мирному договору, подписанному в 1947 году, на Родосе запрещено проведение каких-либо военных учений.

«Проведение военных учений на Родосе является грубым нарушением международного права», - говорится в сообщении МИД Турции.

В связи с этим посол Греции был вызван в МИД Турции, где ему был заявлен соответствующиий протест Анкары.

«Турция призывает Грецию воздержаться от действий, которые могут привести к напряженности в регионе Эгейского моря», - говорится в сообщении турецкого МИД.

Отметим, что Греция и Египет с 30 октября по 4 ноября проводят совместные морские военные учения на острове Родос.