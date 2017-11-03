Журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы, рассказали в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского, передает РИА Новости.

"Ее второго числа выписали", — уточнил собеседник агентства.

Гражданин России и Израиля Борис Гриц 23 октября ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Его задержали. Журналистку доставили в больницу и прооперировали.

Гриц частично признал свою вину в преступлении, при этом заявив, что не собирался убивать ведущую. Он утверждает, что Фельгенгауэр в течение двух месяцев телепатически преследовала его. Задержанному была назчена судебно-психиатрическая экспертиза.