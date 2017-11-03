«Осенняя возможность» для учителей от Kapital Bank

Как сообщалось ранее, Kapital Bank проводит стимулирующую лотерею «Осенняя возможность» среди работников образования. В первом тираже лотереи, проведенном 2 ноября, различные денежные призы выиграли 255 клиента. Их список опубликован на сайте банка.

Напомним, что, по условиям лотереи, владельцы зарплатной карты от Kapital Bank, являющиеся сотрудниками образования и зарегистрировавшие номер своего мобильного телефона в банкоматах Kapital Bank до 30 ноября 2017 года, автоматически становятся участниками игры.

Очередной тираж розыгрыша «Осенней возможности» будет провен 4-го декабря 2017-го года. В ходе него будут разыграны 255 денежных призов. В финале лотереи будет разыгран приз в 3000 манат. Информацию об условиях участия в лотерее можно получить на сайте банка: www.kapitalbank.az/tehsil-lotereya.

Кроме того, льготная кампания для работников образования “Gözəl peşə, özəl təklif” («Хорошая профессия, специальное предложение») от Kapital Bank продолжится до 30-го ноября 2017-го года. В рамках акции работники образования, обратившиеся в Kapital Bank, могут воспользоваться 2%-й скидкой на годовую процентную ставку. Также ко всеобщему сведению: кредит до 8 000 манат оформляется в банке без поручительства. Сумма кредита - от 300 до 20 000 манат на срок от 3-х до 48 месяцев. Для оформления кредита необходимо предоставить в банк зарплатную карту и удостоверение личности.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.