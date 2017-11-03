Подписаться на уведомления
 

Французская делегация на приеме у Ильхама Алиева фото

 

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем группы французско-азербайджанской дружбы Национальной Ассамблеи Франции Пьером Аленом Рафаном, передает АерТАдж.

123 просмотров


Старости
Эрдоган сказал, что судьба Карабаха зависит от Путина
Эрдоган сказал, что судьба Карабаха зависит от Путина
Наша погода
Сегодня 17° / 10°
4 Ноя 18° / 11°
5 Ноя 17° / 11°
6 Ноя 17° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9829 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Французская делегация на приеме у Ильхама Алиева фото
Трамп назвал новую стоимость стены на границе с Мексикой
«Осенняя возможность» для учителей от Kapital Bank
Фельгенгауэр выписали из больницы
Ягуб Эйюбов на заседании руководства СНГ в Ташкенте
Турция выразила протест Греции
Стрельба в чикагском кафе: есть убитый
Трамп просил Макрона устроить телефонный разговор с Роухани
Гурбан Гурбанов назначен главным тренером сборной Азербайджана срочно
Бандита застрелили во время пластической операции
Трамп сообщил о возможной встрече с Путиным
Нефть продолжает дорожать
Евро подорожал
Попытка покушения на Лоту Гули. Спецоперация Стамбульской полиции срочно, фото
Трампа обвинили в использовании служебного положения
Ильхам Алиев предложил Путину и Роухани новую модель наша аналитика
США возобновили выдачу виз в России
Пучдемона могут экстрадировать в Испанию
Макрон написал стихи для маленькой англичанки
Готов ли Азербайджан к биологической войне? предупреждение Владимира Путина
Первый поезд из Баку в Иран эксклюзив
Сирии далеко до мира, как до Астаны Генеральный директор РСМД комментирует для haqqin.az
Армянский католикос захватывает земли Армении Бизнес Гарегина Второго
Вернет ли Россия череп Хаджи-Мурата Азербайджану? инициатива Рамзана Кадырова
Стая шакалов напала на село в Огузе Видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться