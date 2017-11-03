Россия увеличила военную активность на Каспии

Интенсивность боевых упражнений кораблями Черноморского флота (ЧФ) и Каспийской флотилии (КФл), в том числе артиллерийских и ракетных стрельб, в 2017 году возросла на треть, сообщил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) России Александр Дворников, передает РИА Новости.

Он отметил, что поступление новых кораблей и подводных лодок на ЧФ и КФ позволило увеличить интенсивность боевой подготовки личного состава и улучшить морскую выучку экипажей.

"Интенсивность задач корабельных групп более чем в два раза превысила показатель наплаванности надводных кораблей и подводных лодок. В этом году он составил 6100 суток. Соответственно на треть возросла интенсивность выполнения боевых упражнений кораблями, в том числе артиллерийских и ракетных стрельб", — сказал Дворников в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в пятницу.