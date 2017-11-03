Иракская армия штурмует форпост

Иракские проправительственные силы в пятницу начали второй этап операции по освобождению города Эль-Каим у границы с Сирией, где находится форпост террористов из группировки "Исламское государство". Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.



По его информации, войска и шиитские ополченцы преодолели первый рубеж обороны противника на линии Эль-Хусейба - Карабила и подошли вплотную к городу, заняв близлежащие высоты. Их передовые части находятся на расстоянии 2 км от центральной части города.

Наступление на пограничные районы Эль-Каим и Рава началось 25 октября. В операции участвуют 40 тыс. иракских военнослужащих и бойцов шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби". В четверг войска установили контроль над 85% приграничной местности.

Сирийские войска на противоположной стороне границы разгромили банды ИГ у нефтеперекачивающей станции Т-2 и продвигаются к городу Бу-Кемаль, где расположен пограничный контрольно- пропускной пункт.