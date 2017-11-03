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Азербайджанский инвестиционный проект награжден в Лондоне

 

В Лондоне  состоялась церемония награждения премиями European Property Awards профессионалов в сфере недвижимости. В рамках данной номинации премируются самые престижные и широко признанные региональные программы. Судейскую коллегию возглавляют члены Палаты лордов парламента Великобритании. 

Azmont Investments была удостоена самой высокой награды премии - Five Star Awards в категориях «Архитектура смешанного использования для Черногории» и «Разработка смешанного использования для Черногории» за проект «Portonovi». 

«Мы гордимся честью быть удостоенными таких высоких наград, это отличная мотивация, но мы также осознаем, что высокое признание возлагает на нас и наших партнеров дополнительную ответственность. Оценка и внимание со стороны лидеров отрасли и экспертов – это, безусловно, дополнительный стимул следовать нашему видению и далее развивать проект «Portonovi» как воплощение эксклюзивности и роскоши, вдохновляющих всех гостей одного из красивейших мест Черногории», – заявил председатель Azmont Investments Ахмет Эренток.

European Property Awards открыт для профессионалов из разных стран в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Данная премия функционирует уже 26 лет и оценивает самые лучшие достижения компаний, функционирующих в сфере недвижимого имущества. В жюри конкурса входят 70 независимых профессиональных экспертов, которые оценивают проекты по таким критериям, как дизайн, качество, уровень сервиса, инновации, оригинальность, соответствие принципам устойчивого развития.

Portonovi – многофункциональный люксовый курорт, расположенный между морем и горой на берегу Черногории. Проект реализуется с 2012 года одним из ведущих инвесторов Черногории – компанией Azmont Investments.

Azmont Investments – фирма, основанная в Черногории  компанией «Azerbaijan Global Investments» (консорциум ведущих азербайджанских инвестиционных компаний). Растущий курорт Portonovi, стоимость которого составляет 650 млн. евро, разработан Azmont Investments с 2012 года, когда компания вошла на рынок Черногории.

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