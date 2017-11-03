После заседания Исполкома АФФА состоялся брифинг, в котором приняли участие президент АФФА Ровнаг Абдуллаев и новый главный тренер сборной Азербайджана Гурбан Гурбанов.

«Все члены Исполкома единогласно поддержали кандидатуру Гурбана Гурбанова, - начал общение с журналистами Ровнаг Абдуллаев. – Поздравляем его и желаем успехов!».

«Благодарю Ровнага Абдуллаева и членов Исполкома за оказанное доверие, - взял слово Гурбан Гурбанов. – Карьера футболиста и тренера такова, что ты всегда стремишься попасть в сборную страны. Знаю, что это очень ответственный пост. Главный тренер национальной команды всегда под пристальным вниманием болельщиков. Я и сам играл за сборную. Знаю, как болельщики хотят, чтобы национальная команда играла лучше и добивалась успехов. Постараемся вместе достичь этого.

Это вопрос не одного месяца и не одного года. Предстоит долгая работа, нужно проделать длинный путь, чтобы был успех. Я как азербайджанец сделаю все возможное для этого.

Конечно, работы у меня будет больше, а ответственность выше. Спасибо журналистам за поддержку. Я читал то, что вы писали обо мне как о кандидате на пост главного тренера сборной».

«Гурбан Гурбанов остается членом Исполкома АФФА и остается главным тренером «Карабаха», - говорит Ровнаг Абдуллаев. – Все члены Исполкома были за то, чтобы Гурбан остался в «Карабахе». «Карабах» - это базовая команда сборной. При этом Гурбан будет тесно работать со всеми клубами Премьер-лиги.

С Гурбаном Гурбановым мы наметили программу на 6 лет. Это – Евро-2020, ЧМ-2022 и Евро-2024. Это очень большой процесс, большая система. Сборная будет управляться из одного центра».

«Пока рано говорить о моих помощниках в сборной, - отвечает на вопрос журналистов новый наставник национальной команды. – Осталось еще много деталей, которые будут решаться постепенно. Время у нас есть. Возможно, через месяц-полтора назовем ассистентов».

Говоря о новом турнире УЕФА - Лиге наций и о шансах пробиться через него на Евро-2020, Гурбанов сказал следующее:

«Я много раз говорил, что футбол – это такая игра, где не получается сразу добиться хорошего результата. Но, конечно, если есть возможность, если есть шанс, то надо постараться его использовать. «Атлетико» намного сильнее «Карабаха», но нам удалось дважды им не проиграть. То есть в футболе бывает и такое. Нельзя говорить о чем-то заранее. Повторюсь: если есть шанс, его надо постараться использовать по максимуму».

На каких условиях Гурбан Гурбанов согласился возглавить сборную Азербайджана?

«Условие – служить Родине!», - улыбаясь, говорит президент АФФА.

«Я не ставил условий, это не в моем характере, - дополняет Гурбан Гурбанов. – Мы вели обсуждения и пытались найти правильный путь. Мы верим в друг друга и вместе пойдем по выбранному маршруту».