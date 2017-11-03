Лавров с генсеком ОБСЕ обсуждают Карабах

Сегодня, 3 ноября, в Москве начались переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, сообщает пресс-служба МИД России.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ активно работают над урегулированием нагорно-карабахского конфликта»,- сказал руководитель российского МИД.

Он отметил, что совместная работа очень важна в урегулировании конфликтов.

Гремингер, в свою очередь, выразил уверенность, что такая международная инклюзивная организация по безопасности, как ОБСЕ может предотвращать превращение кризисов в конфликты и помогать решать транснациональные проблемы.

«Сейчас это важно, как никогда. Поэтому я сделал своей миссией в рамках мандата ОБСЕ восстановить диалог по безопасности и продолжать работу на евразийском пространстве. Я намерен продолжить эту работу с целью построить инклюзивную и обобщающую повестку дня», - отметил он.