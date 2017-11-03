В Киеве произошла авария на перекрестке проспекта Лобановского и улицы Головко с участием автомобилей "ВАЗ" и BMW. В результате ДТП пострадали туристы из Азербайджана. Об этом рассказали в группе "Киев оперативный" в Facebook.

По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ" не предоставил преимущества в движении BMW и врезался в него.

"На момент аварии в автомобиле BMW находились туристы из Азербайджана (они недавно приехали из Баку для участия на местной вечеринке). Абсолютно все были под действием алкоголя, как пассажиры, так и водитель. Драгер показал 0,82 промилле у водителя иномарки", – говорится в сообщении.