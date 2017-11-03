На скважине №490 Треста комплексных буровых работ Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) произошла производственная авария. Получили травмы двое помощников бурильщика. О погибших сведений нет.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы SOCAR Низамяддин Гулиев, комментируя распространенную в СМИ новость о трагедии со смертельным исходом, произошедшей на скважине ПО "Азнефть" в Гарадагском районе.

Н. Гулиев сказал, что раненых экстренно доставили в больницу. "Один из них уже проходит амбулаторное лечение, а другого продолжают обследовать", - сказал он.