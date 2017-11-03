Госнефтефонд продал банкам почти $3 миллиарда

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в октябре 2017 года реализовал на валютных аукционах, организованных ЦБА, 318,7 миллиона долларов, сообщает пресс-служба организации.

За 10 месяцев 2017 года SOFAZ реализовал на валютных аукционах около 2,8 млрд долларов. Всего же в 2016 году азербайджанские банки купили у Нефтяного фонда около 4,92 млрд долларов.

В текущем году Нефтяной фонд продолжит продажу валюты через аукционы.

Продажа эта осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в госбюджет Азербайджана, которые на 2017 год предусмотрены в размере 6,1 млрд манатов.