Корабли НАТО вошли в порт Батуми

Румынский фрегат Regele Ferdinand и корабль НАТО под флагом Турции вошли в порт грузинского города Батуми, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Грузии.

"В течение дня ожидается прибытие еще двух кораблей НАТО. Делегацию возглавляет заместитель командующего объединенными морскими силами альянса вице-адмирал Эрви Брежон. Вице-адмирала и делегацию НАТО принимают глава МВД Георгий Мгебришвили и посольство Болгарии в Грузии",- говорится в заявлении МВД республики.

Корабли пробудут в Батуми до 6 ноября. Члены делегации в числе прочего посетят совместный центр морского управления. По итогам визита состоится совместная пресс-конференция.