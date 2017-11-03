Испанские власти не ограничились роспуском каталонских органов власти и объявлением даты следующих выборов, пытаясь погасить вспышку сепаратизма в этой автономной области. Поскольку референдум о провозглашении независимости был проведен в нарушение испанских законов, виновные в их нарушении организаторы должны быть наказаны.

В Мадриде взяты под арест восемь бывших министров Каталонии, а один, который подал в отставку буквально за день до дня голосования, отпущен под залог. Кроме того, выдан ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех министров, которые оправились вместе с ним в Брюссель. Им, как и тем, кто был взят под стражу в Мадриде, вменяется организация антигосударственного бунта и преступное использование казенных средств, то есть тех затрат, что были сделаны на проведение референдума.

По самому жесткому варианту тому же Пучдемону грозит до тридцати лет тюремного заключения. Центральные власти продолжают действовать в единожды выбранной логике жесткого следования праву. Нарушившие закон должны за это ответить. В то же время здесь есть риск пережать со строгостью и испортить плоды явной политической победы. Сейчас сторонники независимости и в первую очередь их лидеры угнетены тем, насколько провальной оказалась их авантюра с односторонним объявлением независимости.

Если же им удастся опять занять позицию несправедливо обижаемых, может подняться новая волна схлынувшего, казалось, протеста.

Карлес Пучдемон уже выступил с заявлением, что он не вернется в Испанию, если ему не будут даны гарантии справедливого судебного разбирательства. Как должны выглядеть такие гарантии, он не сказал, да никто и не знает. Бельгийские власти сейчас должны будут решить вопрос об экстрадиции каталонского политика, но сделать это будет непросто.

В этой связи вспоминают случай с Джулианом Ассанжем, основателем WikiLeaks, требование об экстрадиции которого ходило по европейским судам разных инстанций кочевало два года, пока тот не укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Правительство Бельгии, чтобы не портить отношения с Испанией, распространило заявление, что господин Пучдемон находится в стране по его собственной инициативе, официально его никто туда не приглашал.

Это заявление сопровождалось аккуратным предложением о необходимости политического диалога в Испании. Когда же сам Карлес Пучдемон выступил в Брюсселе с обращением к европейским правительствам с просьбой вмешаться в ситуацию преследования сторонников каталонской независимости, никто на его призыв не откликнулся.

В европейских столицах либо молчат, либо говорят, что готовы иметь дела с мадридскими властями как законным представителем испанского народа. Каталонские же сепаратисты сами поставили себя вне закона. Очень жесткая реакция на каталонский бунт пока оправдывала себя, но пока это тактические победы. Удастся ли одержать победу стратегическую, покажут выборы 21 декабря. Пучдемон, кстати, уже заявил, что его партия примет в них участие. Ему же самому, очевидно, придется руководить ею из-за границы: уж больно за решетку не хочется.