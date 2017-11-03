Apple готовится к рекордной прибыли

Сегодня в более чем пятидесяти странах первой волны поступил в продажу новый флагман Apple iPhone X. Это самый дорогой смартфон, который в США стоит от 999 долларов, а в Германии – от 1149 евро, сообщает Дойче велле.

Сотни человек в Нью-Йорке, Берлине, Пекине выстроились в очередях, чтобы стать первыми обладателями нового гаджета.

Предыдущие модели - Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus появились на рынке 22 сентября. Скептики опасались, что многие пользователи не будут покупать эти смартфоны в ожидании новой версии. Однако, как заявил шеф концерна Тим Кук, оба варианта iPhone 8 стали самыми покупаемыми моделями квартала.

Накануне старта продаж iPhone X Apple опубликовала отчетность за четвертый квартал своего финансового года. Выручка компании за июль-сентябрь составила 52,6 млрд долларов, почти на 2 млрд превысив ожидания экспертов и увеличившись по сравнению с прошлым годом на 12 процентных пунктов.