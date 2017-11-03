Масштабный сбой в WhatsApp коснулся и Азербайджана

Сегодня произошел тотальный сбой в работе системы мгновенного обмена сообщениями WhatsApp, сообщает CNN Turk.
В настоящее время невозможно пользоваться услугами приложения, в том числе и на территории Азербайджана.
Сегодня произошел тотальный сбой в работе системы мгновенного обмена сообщениями WhatsApp, сообщает CNN Turk.
В настоящее время невозможно пользоваться услугами приложения, в том числе и на территории Азербайджана.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
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