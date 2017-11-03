Членов группы киллеров, включая брата убитого "вора в законе" Ровшана Ленкоранского – Намика Джаниева, отправившихся в Стамбул для убийства недавно освобожденного из-под стражи известного азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова (известного под прозвищем Лоту Гули), по всей вероятности, депортируют в Азербайджан, сообщили haqqin.az источники в Стамбуле.
Как ранее писал haqqin.az, 2 ноября правоохранительные органы Турции получили оперативную информацию о готовящейся попытке покушения на Н.Салифова. В Турцию прибыла группа киллеров в составе 11 человек, которая планировала нападение на дом "вора в законе" в Стамбуле. В результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий вся она была задержана в торговом центре Ömür alış-veriş в районе Бакыр-кей Стамбула.
брат Ровшана Ленкоранского - Намик Джаниев
В ходе спецоперации, которую проводила антитеррористическая полиция, движение транспорта в районе операции было остановлено. Возглавлял группу киллеров родной брат убитого "вора в законе" Ровшана Ленкоранского – Намик Джаниев.
В группу также входили: Орхан Исмаилов, Джамал Гасанов, Абдуррахман Чолак, Орхан Эргин, Гаджи Омар Эртекин, Эмре Дебрели, Кянан Савчы, Неджат Бингель, Беркай Денизчи и Мехмет Сабри Ширин.
Помимо пистолетов у задержанных были изъяты ручные гранаты. Источник haqqin.az отмечает, что планировалось не просто убийство Лоту Гули, но проведение настоящей боевой операции по нападению на его резиденцию с использованием боевых гранат. Киллеры намеревались убить не только самого Лоту Гули, но все его окружение. Не исключено, что задержана была лишь часть киллеров, назначенных для ликвидации Салифова.
Дом Лоту Гули в Стамбуле
Турецкие СМИ также пишут о спецоперации антитеррористической полиции. Однако в этих ссобщениях не упоминаются имена брата Ровшана Ленкоранского и задержанных вместе с ним азербайджанцев.
Сообщается, что полиция получила оперативную информацию о том, что в торговом центре Ömür alış-veriş собрались вооруженные люди. Полицейский спецназ предпринял необходимые меры безопасности – торговый центр был оцеплен, сюда были вызваны машины скорой помощи и т.д., и лишь после этого приступил к операции.
Вошедший в здание торгового центра полицейский спецназ задержал здесь главу одной из самых жестоких криминальных группировок Турции – мафиозного клана «Ширинлер» Мехмета Сабри Ширина и с ним еще 7 человек. У них было изъято большое количество оружия и боеприпасов. Сообщается, что полиция давно установила наблюдение за членами этой группировки.
По информации турецких источников, «Ширинлер», возглавляемая Ширином и контролирующая торговлю героином, является одной из самых мощных организованных преступных группировок Турции. Недавно между мафиози группировки «Ширинлер» и членами другой ОПГ - «Сараллар» прошла настоящая война. Конфликт произошел из-за того, что обе они не смогли поделить доходы от торговли героином.
Например, в июле этого года в Стамбуле боевики «Сараллар» напали на бандитов из «Ширинлер», открыв по ним. автоматный огонь из автомобиля.. Те, в свою очередь, открыли ответный огонь. В перестрелке был убит один и ранены трое людей из «Ширинлер», а семеро случайных прохожих получили огнестрельные ранения. После этого инцидента полиция провела рейд против группировки «Сараллар», в ходе которого были арестованы 11 бандитов, участвовавших в нападении на конкурентов.
Организатор этого нападения - один из лидеров группировки «Сараллар» Умит Сарал был объявлен в розыск. Сообщается, что война между Умитом Саралом и Мехметом Сабри Ширином за доходы от торговли героином продолжается до сих пор. В этой войне обе стороны понесли большие потери. Так, Умит Сарал смог в 2016 году организовать убийство брата Мехмета Сабри Ширина – Кенана Ширина.
Группировка «Ширинлер» также находится в состоянии войны с еще одной ОПГ - «Тарзаны». Лидер «Тарзанов» Искендер Гурлер в 1998 году был убит бандитами «Ширинлер». Киллер Мехмет Йылмаз, получивший пожизненное заключение за это убийство, через восемь лет был помилован и выпущен на свободу. Однако вскоре после освобождения он был убит в Адане своим 19-летним сыном - Салихом Джан Йылмазом. На суде молодой человек заявил, что его в шестилетнем возрасте изнасиловал отец, который незадолго до инцидента вновь пытался совершить над сыном насилие.