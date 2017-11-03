Членов группы киллеров, включая брата убитого "вора в законе" Ровшана Ленкоранского – Намика Джаниева, отправившихся в Стамбул для убийства недавно освобожденного из-под стражи известного азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова (известного под прозвищем Лоту Гули), по всей вероятности, депортируют в Азербайджан, сообщили haqqin.az источники в Стамбуле.

Как ранее писал haqqin.az, 2 ноября правоохранительные органы Турции получили оперативную информацию о готовящейся попытке покушения на Н.Салифова. В Турцию прибыла группа киллеров в составе 11 человек, которая планировала нападение на дом "вора в законе" в Стамбуле. В результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий вся она была задержана в торговом центре Ömür alış-veriş в районе Бакыр-кей Стамбула.

В ходе спецоперации, которую проводила антитеррористическая полиция, движение транспорта в районе операции было остановлено. Возглавлял группу киллеров родной брат убитого "вора в законе" Ровшана Ленкоранского – Намик Джаниев.

В группу также входили: Орхан Исмаилов, Джамал Гасанов, Абдуррахман Чолак, Орхан Эргин, Гаджи Омар Эртекин, Эмре Дебрели, Кянан Савчы, Неджат Бингель, Беркай Денизчи и Мехмет Сабри Ширин.

Помимо пистолетов у задержанных были изъяты ручные гранаты. Источник haqqin.az отмечает, что планировалось не просто убийство Лоту Гули, но проведение настоящей боевой операции по нападению на его резиденцию с использованием боевых гранат. Киллеры намеревались убить не только самого Лоту Гули, но все его окружение. Не исключено, что задержана была лишь часть киллеров, назначенных для ликвидации Салифова.

Турецкие СМИ также пишут о спецоперации антитеррористической полиции. Однако в этих ссобщениях не упоминаются имена брата Ровшана Ленкоранского и задержанных вместе с ним азербайджанцев.

Сообщается, что полиция получила оперативную информацию о том, что в торговом центре Ömür alış-veriş собрались вооруженные люди. Полицейский спецназ предпринял необходимые меры безопасности – торговый центр был оцеплен, сюда были вызваны машины скорой помощи и т.д., и лишь после этого приступил к операции.

Вошедший в здание торгового центра полицейский спецназ задержал здесь главу одной из самых жестоких криминальных группировок Турции – мафиозного клана «Ширинлер» Мехмета Сабри Ширина и с ним еще 7 человек. У них было изъято большое количество оружия и боеприпасов. Сообщается, что полиция давно установила наблюдение за членами этой группировки.

По информации турецких источников, «Ширинлер», возглавляемая Ширином и контролирующая торговлю героином, является одной из самых мощных организованных преступных группировок Турции. Недавно между мафиози группировки «Ширинлер» и членами другой ОПГ - «Сараллар» прошла настоящая война. Конфликт произошел из-за того, что обе они не смогли поделить доходы от торговли героином.

Например, в июле этого года в Стамбуле боевики «Сараллар» напали на бандитов из «Ширинлер», открыв по ним. автоматный огонь из автомобиля.. Те, в свою очередь, открыли ответный огонь. В перестрелке был убит один и ранены трое людей из «Ширинлер», а семеро случайных прохожих получили огнестрельные ранения. После этого инцидента полиция провела рейд против группировки «Сараллар», в ходе которого были арестованы 11 бандитов, участвовавших в нападении на конкурентов.

Организатор этого нападения - один из лидеров группировки «Сараллар» Умит Сарал был объявлен в розыск. Сообщается, что война между Умитом Саралом и Мехметом Сабри Ширином за доходы от торговли героином продолжается до сих пор. В этой войне обе стороны понесли большие потери. Так, Умит Сарал смог в 2016 году организовать убийство брата Мехмета Сабри Ширина – Кенана Ширина.

Группировка «Ширинлер» также находится в состоянии войны с еще одной ОПГ - «Тарзаны». Лидер «Тарзанов» Искендер Гурлер в 1998 году был убит бандитами «Ширинлер». Киллер Мехмет Йылмаз, получивший пожизненное заключение за это убийство, через восемь лет был помилован и выпущен на свободу. Однако вскоре после освобождения он был убит в Адане своим 19-летним сыном - Салихом Джан Йылмазом. На суде молодой человек заявил, что его в шестилетнем возрасте изнасиловал отец, который незадолго до инцидента вновь пытался совершить над сыном насилие.