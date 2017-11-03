Сотрудник Twitter заблокировал аккаунт Трампа

Вчера из Twitter неожиданно исчез аккаунт президента США Дональда Трампа, часто пользующегося этой соцсетью. Аккаунт не работал 11 минут, после чего был восстановлен, сообщает BBC со ссылкой на руководство соцсети.

Пользователи «Twitter, зайдя на страницу Трампа, видели сообщение «Извините, эта страница не существует».

Аккаунт @realdonaldtrump был деактивирован одним из сотрудников компании, который работал в ней последний день.

Несмотря на то, что аккаунт не работал лишь 11 минут, Twitter начала расследование этого инцидента.

Дональд Трамп, часто пользующийся Twitter и имеющий в нем 41,7 млн подписчиков, никак не прокомментировал произошедшее.

После восстановления аккаунта Трамп опубликовал твит, посвященный планам республиканцев сократить налоги.