Подписаться на уведомления
 

Сотрудник Twitter заблокировал аккаунт Трампа

 

Вчера из Twitter неожиданно исчез аккаунт президента США Дональда Трампа, часто пользующегося этой соцсетью. Аккаунт не работал 11 минут, после чего был восстановлен, сообщает BBC со ссылкой на руководство соцсети.

Пользователи «Twitter, зайдя на страницу Трампа, видели сообщение «Извините, эта страница не существует».

Аккаунт @realdonaldtrump был деактивирован одним из сотрудников компании, который работал в ней последний день.

Несмотря на то, что аккаунт не работал лишь 11 минут, Twitter начала расследование этого инцидента.

Дональд Трамп, часто пользующийся Twitter и имеющий в нем 41,7 млн подписчиков, никак не прокомментировал произошедшее.

После восстановления аккаунта Трамп опубликовал твит, посвященный планам республиканцев сократить налоги.

119 просмотров


Старости
Ильхам Алиев: «У нас с Путиным не осталось вопросов, требующих решения»
Ильхам Алиев: «У нас с Путиным не осталось вопросов, требующих решения»
Наша погода
Сегодня 17° / 10°
4 Ноя 18° / 11°
5 Ноя 17° / 11°
6 Ноя 17° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9829 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Кремль о скорой встрече Трампа и Путина
Сотрудник Twitter заблокировал аккаунт Трампа
Боевики из Баку готовили штурм дома Лоту Гули фото, видео
Масштабный сбой в WhatsApp коснулся и Азербайджана
Рамиль Усубов созвал коллегию для обсуждения борьбы с преступностью
Бои с ПКК на востоке Турции: есть погибшие и раненые
Apple готовится к рекордной прибыли
Корабли НАТО вошли в порт Батуми
Сепаратистов сажают в тюрьму под овации Европы это вам не Карабах, а Каталония
Госнефтефонд продал банкам почти $3 миллиарда
Назарбаев признал необходимость политреформ в Казахстане
Авария на нефтяной скважине Есть пострадавшие
Тяжелое ДТП в Киеве: пострадали туристы из Баку фото
Лавров с генсеком ОБСЕ обсуждают Карабах
Ровнаг Абдуллаев и Гурбан Гурбанов о новом назначении «Мы верим друг другу»
Россию и Украину заподозрили в тайных переговорах
Азербайджанский инвестиционный проект награжден в Лондоне
Иракская армия штурмует форпост
Россия увеличила военную активность на Каспии
Первый поезд доехал до Карса
Французская делегация на приеме у Ильхама Алиева фото
Трамп назвал новую стоимость стены на границе с Мексикой
«Осенняя возможность» для учителей от Kapital Bank
Фельгенгауэр выписали из больницы
Ягуб Эйюбов на заседании руководства СНГ в Ташкенте
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться