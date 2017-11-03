Кремль о скорой встрече Трампа и Путина

Любой контакт президентов России и США имеет важное значение для всех международных дел, встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом на саммите АТЭС не исключена, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Мы не исключаем возможности проведения такой встречи, действительно, она сейчас согласовывается, и как только прояснятся в результате взаимного согласования все детали, мы проинформируем вас", — сказал Песков журналистам.

Отметим, что ранее Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Путиным во Вьетнаме на полях саммита АТЭС и намерен обсудить Северную Корею, Сирию и Украину.