Генерал пригрозил мусаватистам уголовной ответственностью

Главное управление полиции города Баку сделало предупреждение в связи с назначенным на 3 ноября пикетом партии «Мусават» у здания Исполнительной власти столицы, сообщает АПА.

Согласно информации, заместитель начальника управления генерал-майор Сахлаб Багиров заявил, что любые несанкционированные акции в столице неприемлемы: «Никакие акции или пикеты, не согласованные с Исполнительной властью Баку, не будут разрешены. Мы пресечем любые попытки нарушения общественного порядка. Участники несанкционированной акции будут привлечены к ответственности».

С.Багиров призвал организаторов акции соблюдать требования законодательства.

Отметим, что партия «Мусават» направила ИВ Баку заявку на проведение 3 ноября в 15:00 акции у административного здания столичной ИВ, получив на это отрицательное решение. Посчитавшие запрет незаконным, организаторы акции вознамерились провести ее в назначенное время - 16:00 в игнорирование существующего закона.