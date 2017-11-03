Куба назвала «акустические атаки» выдумкой США

У кубинского МИД «нет абсолютно никаких доказательств» того, что дипломаты США действительно подвергались в Гаване «акустическим атакам».

«Мало того - нет никаких доказательств, подтверждающих, что проблемы со здоровьем у американских дипломатов возникли именно после какой-либо атаки, осуществленной против них на Кубе», — сказал глава ведомства Бруно Родригес.

По его словам, Вашингтон «намеренно солгал» относительно этих атак для того, чтобы «ухудшить двусторонние отношения и уничтожить тот прогресс, который уже удалось достигнуть» во время президентства Барака Обамы.

Между тем, напоминает «Интерфакс», именно президент США Дональд Трамп называл Кубу «ответственной за эти атаки».