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Куба назвала «акустические атаки» выдумкой США

 

У кубинского МИД «нет абсолютно никаких доказательств» того, что дипломаты США действительно подвергались в Гаване «акустическим атакам».

«Мало того - нет никаких доказательств, подтверждающих, что проблемы со здоровьем у американских дипломатов возникли именно после какой-либо атаки, осуществленной против них на Кубе», — сказал глава ведомства Бруно Родригес.

По его словам, Вашингтон «намеренно солгал» относительно этих атак для того, чтобы «ухудшить двусторонние отношения и уничтожить тот прогресс, который уже удалось достигнуть» во время президентства Барака Обамы.

Между тем, напоминает «Интерфакс», именно президент США Дональд Трамп называл Кубу «ответственной за эти атаки».

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